Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
2:1
Завершен
Ига Швёнтек
Ролан Гаррос (ж)
Испания
5:4
Завершен
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
Сегодня
16:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Янник Синнер
Сегодня
20:00 (Мск)
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
07:04, 6 июня 2025Спорт

Фитнес-тренер дала советы для занятий бегом в жаркую погоду

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Freepik

Фитнес-тренер Ольга Яблокова дала советы тем, кто занимается бегом в жаркую погоду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что для тренировок лучше выбрать раннее утро или поздний вечер. «Важно помнить, что самые жаркие часы — с 11:00 до 16:00. И в это время лучше избегать занятий спортом на улице. Есть риски получить тепловые удар и обезвоживание», — заявила тренер.

Яблокова также рекомендовала бегать в лесу или парке. «Старайтесь избегать открытых солнечных участков на длительное время. Надевайте легкую и светлую одежду, которая отлично отводит влагу. Можно посмотреть специальные комплекты для бега. И не забывайте использовать кепку», — посоветовала она.

Ранее врач-невролог Фатима Магомедова назвала полезные и безопасные альтернативы бегу. Она рекомендовала обратить внимание на пешие прогулки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом отреагировал на слова Маска о Трампе и деле Эпштейна

    Белгородский губернатор рассказал о ситуации в регионе после диверсии на железной дороге

    В Госдуме захотели переименовать три города в Чечне

    Депутат Рады рассказал об истинных причинах спонсирования Украины Западом

    Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

    Фитнес-тренер дала советы для занятий бегом в жаркую погоду

    Мужчинам дали пошаговую инструкцию по использованию презерватива

    Момент уничтожения летевшего на Москву БПЛА попал на видео

    Популярная телезвезда показала фигуру в бикини

    Названы общие интересы России и США в отношении Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости