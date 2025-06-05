Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
2:1
Завершен
Ига Швёнтек
Ролан Гаррос (ж)
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Янник Синнер
Завтра
20:00 (Мск)
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
18:17, 5 июня 2025Спорт

«Крылья Советов» объявили имя нового главного тренера

Магомед Адиев назначен главным тренером «Крыльев Советов»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Магомед Адиев назначен главным тренером «Крыльев Советов». Имя нового наставника команды объявлено на сайте самарского клуба.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на один год с возможностью продления. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

27 мая «Крылья Советов» отправили в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина, руководившего командой с 2020 года. По итогам сезона 2024/2025 Российской премьер‑лиги (РПЛ) самарцы с 31 очком заняли десятое место в турнирной таблице.

Адиев в апреле 2025 года занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Химок». Он также работал в «Ахмате» и сборной Казахстана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Круто и мощно». Раскрыта реакция Трампа на атаку Украины на российские аэродромы

    Совершен прорыв в борьбе с ВИЧ

    Россияне смогут совершать онлайн-покупки по-новому

    Путин процитировал Тютчева и напомнил об уважении к России

    Мужчина соблазнил российскую школьницу и растлил ее на пляже

    В Ленобласти из машины на ходу выбросили пакет с новорожденной девочкой

    В небе заметили летающие лодки

    Генсек НАТО предложил повышение расходов на оборону

    Трамп анонсировал прямые переговоры с Китаем

    Перечислены опасные последствия употребления энергетиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости