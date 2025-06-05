«Крылья Советов» объявили имя нового главного тренера

Магомед Адиев назначен главным тренером «Крыльев Советов»

Магомед Адиев назначен главным тренером «Крыльев Советов». Имя нового наставника команды объявлено на сайте самарского клуба.

Контракт с 47-летним специалистом заключен на один год с возможностью продления. Финансовые условия соглашения не раскрываются.

27 мая «Крылья Советов» отправили в отставку с поста главного тренера Игоря Осинькина, руководившего командой с 2020 года. По итогам сезона 2024/2025 Российской премьер‑лиги (РПЛ) самарцы с 31 очком заняли десятое место в турнирной таблице.

Адиев в апреле 2025 года занял пост исполняющего обязанности главного тренера «Химок». Он также работал в «Ахмате» и сборной Казахстана.