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13:59, 5 июня 2025Спорт

Роднина оценила политический потенциал Овечкина

Роднина заявила, что не видит препятствий для работы Овечкина в политике
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила политический потенциал нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Ее слова приводит Odds.ru.

Роднина заявила, что не видит препятствий для работы Овечкина в политике. «Но он должен сам решить. Возможно, он захочет посвятить время семейной жизни или стать спортивным функционером», — добавила она.

Ранее перспективы Овечкина в политике оценил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов. По его мнению, у хоккеиста нет никаких шансов в политике, потому что он привык к другой жизни.

В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Вашингтон». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли. В этом сезоне он побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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