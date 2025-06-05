Россиянам покажут редкие фото Тарковского

«Российская газета»: В Юрьевце покажут редкие фото режиссера Андрея Тарковского

В Ивановской области покажут редкие фото советского режиссера Андрея Тарковского. Об этом сообщает «Российская газета».

В Юрьевце открылась выставка под названием «Андрей Тарковский: про него и про кино». Она познакомит посетителей с семейными реликвиями режиссера, доставленными из Государственного музея истории российской литературы имени В. Даля и Центрального музея кино. В экспозиции представлены фотографии и киноплакаты, рисунки режиссера и редкие видеоматериалы, которые сохранились благодаря сестре Тарковского Марине.

Выставка располагается в историко-художественном музее Юрьевца и продлится до начала июля.

Ранее сообщалось, что в Тверской области прошел литературный праздник в честь великого поэта Александра Пушкина. В музее-усадьбе в селе Берново провели экскурсии и показали спектакль Тверского ТЮЗа по мотивам сказки Владимира Даля «Журавль и цапля».