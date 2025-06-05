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09:10, 5 июня 2025Интернет и СМИ

Российских журналистов дважды атаковали беспилотники ВСУ

Дроны ВСУ атаковали съемочную группу канала «Звезда» в Херсонской области
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали съемочную группу российского телеканала «Звезда» в Херсонской области. Об этом телеканал сообщил в Telegram.

Уточняется, что украинские беспилотники дважды атаковали машину с журналистами в городе Алешки. По данным телеканала, в результате удара ранен сопровождающий съемочной группы. Автомобиль, на котором ехала съемочная группа, сгорел.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев счел целенаправленными атаки ВСУ на российских журналистов в зоне спецоперации. Он уточнил, что имеет в виду атаку на съемочную группу каналов «Звезда» и «Известия» 24 марта. По словам Соловьева, на груди у сотрудников российских СМИ была надпись «Пресса».

Ранее в марте стало известно, что жертвами атаки ВСУ в зоне спецоперации стали трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Уточнялось, что по ним ударили двумя ракетами HIMARS.

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