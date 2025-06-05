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13:17, 5 июня 2025Спорт

Тарасова одной фразой оценила недопуск россиян на Олимпийские игры-2026

Тарасова о недопуске россиян на Олимпиаду-2026: Тенденция такая — нас мочить
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова одной фразой оценила недопуск россиян на Олимпийские игры-2026. Ее слова приводит РИА Новости.

«Тенденция такая — нас мочить», — заявила специалист.

Большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров и пропустит Олимпиаду-2026. К квалификации на Игры с рядом ограничений были допущены некоторые фигуристы, шорт-трекисты и конькобежцы. Первым отобравшимся на турнир россиянином стал ски-альпинист Никита Филиппов.

Соревнования пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. На летних Олимпийских играх-2024 в Париже выступили 15 россиян в нейтральном статусе.

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