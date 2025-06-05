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11:59, 5 июня 2025Спорт

Тренер сборной России оценила поведение украинских синхронисток по отношению к россиянкам

Тренер Покровская: Поведение украинских синхронисток — чистая политика
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный тренер сборной России Татьяна Покровская оценила поведение украинских синхронисток по отношению к россиянкам, в частности отказ от рукопожатий и совместных фото. Ее комментарий приводит ТАСС.

По словам Покровской, негатива к россиянкам со стороны иностранцев не было. «Может, у тех, кто в очень хороших отношениях с Украиной, он мог проявляться, но наши спортсменки этого не почувствовали. А случай с Украиной — чистая политика, их соответствующим образом напутствовали, когда они ехали на соревнования», — заявила она.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах на этапе Кубка мира в Египте. На церемонии награждения украинская пара Анастасия Шмонина и Дарья Мошинская, ставшие вторыми, отказались от рукопожатий с соперницами.

Позднее Мошинская рассказала о раздражении из-за присутствия россиянок на международных турнирах. Она подчеркнула, что вместе с командой старается не обращать внимание на их присутствие.

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