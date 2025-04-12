Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Пари Нижний Новгород
Сегодня
14:30 (Мск)
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Трактор
Сегодня
16:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|Quarter Finals. 1-й тур
Рубин
Сегодня
17:00 (Мск)
Локомотив М
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
19:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
Ахмат
Сегодня
19:30 (Мск)
Ростов
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
11:42, 12 апреля 2025Спорт

Украинские синхронистки отказались пожать руки россиянкам на Кубке мира

Украинские синхронистки отказались сделать фото с россиянками на КМ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина

Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина. Фото: Adam Pretty / Getty Images

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина проигнорировали российский дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай на этапе Кубке мира (КМ) в Египте. Об этом сообщается на странице украинской команды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дорошко и Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах. Мошинская и Шмонина стали вторыми, отстав более чем на шесть баллов.

Во время церемонии награждения россиянки поприветствовали занявших третье место канадок Одри Ламот и Химену Ортис, а после подошли к украинкам. Мошинская и Шмонина отказались пожать руки россиянкам, а после не стали делать совместное фото.

КМ в Египте стал первым международным турниром для российских синхронисток после длительного перерыва. Их допустили до соревнований в нейтральном статусе.

    Обсудить
    Последние новости

    Названа суть переговоров США и России

    Иранские режиссеры получили тюремный срок за показ героини без хиджаба

    Во Франции оценили соотношение сил Путина и Трампа в переговорах

    Ретейлеры России начали снижать цены на фоне укрепления курса рубля

    Канье Уэст прописал четкие критерии своих похорон

    Украинские синхронистки отказались пожать руки россиянкам на Кубке мира

    В России предупредили Украину о последствиях продолжающихся атак ВСУ на объекты энергетики

    Журналисту в прямом эфире села на голову птица

    Актеру Белоголовцеву потребовалась помощь врачей после инсульта

    В России отреагировали на идею Келлога разделить Украину на зоны контроля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше