Украинские синхронистки отказались пожать руки россиянкам на Кубке мира

Украинские синхронистки отказались сделать фото с россиянками на КМ

Украинские синхронистки Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина проигнорировали российский дуэт Майи Дорошко и Татьяны Гайдай на этапе Кубке мира (КМ) в Египте. Об этом сообщается на странице украинской команды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дорошко и Гайдай заняли первое место в технической программе в дуэтах. Мошинская и Шмонина стали вторыми, отстав более чем на шесть баллов.

Во время церемонии награждения россиянки поприветствовали занявших третье место канадок Одри Ламот и Химену Ортис, а после подошли к украинкам. Мошинская и Шмонина отказались пожать руки россиянкам, а после не стали делать совместное фото.

КМ в Египте стал первым международным турниром для российских синхронисток после длительного перерыва. Их допустили до соревнований в нейтральном статусе.