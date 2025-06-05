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08:49, 5 июня 2025Россия

Украину обвинили в попытке сорвать туристический сезон в Крыму

Депутат Госдумы Нестеренко: Киев пытался сорвать туристический сезон в Крыму
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украина атаковала Крымский мост с целью сорвать туристический сезон в Крыму. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в разговоре с РИА Новости.

Он назвал атаку пиар-акцией, отметив, что мост по-прежнему «не дает покоя» украинским властям. «Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась», — сказал Нестеренко.

По его словам, Крым уже посещает большое количество туристов и, как считают эксперты, в текущем году отдыхающих будет на 30 процентов больше, чем в прошлом.

3 июня советник главы Крыма Олег Крючков заявлял о «вражеской активности» у берега полуострова. Тогда же сообщалось о попытке Украины атаковать Крымский мост.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил попытку удара, отметив, что «взрыв действительно был», но повреждений в результате попытки атаки не зафиксировано, мост продолжает работу.

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