ВМФ России начал осваивать «Форпост-Р»

«Известия»: ВМФ России начал осваивать беспилотники дальнего радиуса «Форпост-Р»

Военно-морской флот (ВМФ) России начал осваивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) дальнего радиуса действия «Форпост-Р». Об этом со ссылкой на источники в Минобороны России сообщает газета «Известия».

По данным издания, первыми к освоению новой техники приступили подразделения БПЛА Северного флота. Беспилотники получили и другие российские флоты, где в ближайшее время начнется их эксплуатация.

По оценке военного эксперта Дмитрия Болтенкова, доработанный «Форпост-Р» стал полноценным ударно-разведывательным БПЛА, который сможет контролировать общирные северные территории или акваторию Баренцева моря. «При этом обнаруженные цели можно тут же атаковать — с помощью авиабомб и ракет», — добавил специалист.

В мае газета сообщила, что в составе ВМФ России создают полки беспилотных систем.

В феврале официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская рассказала ТАСС, что комплекс с беспилотниками средней дальности «Форпост» сможет нести барражирующие боеприпасы.