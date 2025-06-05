ВС России ударили «Занозой» по ВСУ

РИА Новости: Десантники группировки «Днепр» применили FPV-дрон «Заноза»

Десантники группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России в зоне специальной военной операции (СВО) начали применять многоцелевой FPV-дрон «Заноза», способный доставлять боеприпасы, провиант или наносить удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на правом берегу реки Днепр. Об этом со ссылкой на офицера с позывным Мин сообщает РИА Новости.

Грузоподъемность российского дрона составляет 20 килограммов. Беспилотник оснащен парой батарей. Отличительной особенностью дрона является его мобильность — изделие после разборки легко транспортируется, а также легко подстраивается под боевые задачи. Дальность «Занозы» — 12 километров.

«Новый абсолютно, это тяжелый FPV-дрон, нашей разработки полностью от начала до конца», — сказал боец.

В мае представитель компании НПП Игорь Потапов сообщил ТАСС, что в России создали окопную систему сигнализации «Сигнал», позволяющую предупреждать о несанкционированных пересечениях заданных линий.

В том же месяце РИА Новости рассказали, что военнослужащие полевой лаборатории беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» собрали и успешно применили тяжелый ударный FPV-дрон «Вобла» в зоне СВО.