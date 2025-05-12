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11:26, 12 мая 2025Наука и техника

Российские бойцы применили тяжелую «Воблу» в зоне СВО

РИА Новости: Российские бойцы применили состоящую из пяти дронов ударную «Воблу»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: РИА Новости

Военнослужащие полевой лаборатории беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» собрали и успешно применили тяжелый ударный FPV-дрон «Вобла» в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный техник лаборатории с позывным Мультик сообщил, что аппарат состоит из пяти FPV-квадрокоптеров на большой раме. Четыре дрона установлены на углах, а пятый закрепили в центре рамы. Этот аппарат несет аппаратуру для приема сигнала и передачи видео.

«Вобла» может нести более семи килограммов полезной нагрузки. Дрон российских бойцов использует противотанковые мины и другие тяжелые изделия для уничтожения пунктов управления беспилотниками противника и долговременных огневых точек. В частности, при помощи дрона уничтожили укрепленные огневые точки Вооруженных сил Украины у антоновского моста под Херсоном.

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Отмечается, что оператор может управлять «Воблой» без серьезной дополнительной подготовки. На сборку тяжелого аппарата уходят сутки.

В феврале издание Forbes писало, что тяжелые дроны на базе FPV-квадрокоптеров могут доставлять различные грузы подразделениям на передовых позициях.

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