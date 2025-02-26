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17:52, 26 февраля 2025Наука и техника

В США оценили российскую «Воблу»

Forbes: Российские дроны «Вобла» смогут доставлять грузы на передовую
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские беспилотники, которые состоят из рамы и нескольких FPV-дронов, смогут доставлять грузы подразделениям на передовых позициях. Возможности аппаратов оценили в публикации американского издания Forbes.

Автор обратил внимание на кадры применения российских тяжелых дронов, которые прозвали «Воблой». В основе конструкции лежат четыре обычных FPV-дрона и большая рама, которая их объединяет. В результате получается дрон мультироторного типа, а каждый FPV-дрон выполняет функции отдельного несущего винта. При этом одна «Вобла» может отличаться от другой формой рамы или расположением основных узлов.

Собеседник издания, изучивший применение «Воблы», допустил, что в будущем лучшую конструкцию аппарата определят опытным путем. Это позволит унифицировать изделия и наладить массовое производство.

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Тяжелые аппараты могут перевозить различные грузы, включая противотанковые мины весом около 10 килограммов. Издание допустило, что такие аппараты будут использовать для срочной доставки воды, пищи или медикаментов.

Ранее в феврале в зоне СВО заметили «Воблу» с противотанковой миной ТМ-62. Аппарат может сбросить боеприпас на цель или обеспечить дистанционное минирование направления.

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