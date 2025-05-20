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10:29, 20 мая 2025Наука и техника

Для СВО создали окопный «Сигнал»

ТАСС: В России создали окопную систему сигнализации «Сигнал»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В России создали окопную систему сигнализации «Сигнал», позволяющую предупреждать о несанкционированных пересечениях заданных линий. Об этом ТАСС рассказал представитель компании НПП Игорь Потапов.

Система использует восемь датчиков движения, которые срабатывают при несанкционированном пересечении местности. Информация об этом направляется дежурному. Разработка в ближайшее время будет отправлена в зону специальной военной операции (СВО).

«Соответственно, в лесной зоне мы можем охватить расстояние до трех километров. Если точка контроля нарушается, то прибор выдает сигнал оповещения при помощи вибрации, звука и визуального оповещения», — сказал Потапов.

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