Юрист разъяснил опасность оплаты IELTS после признания организатора нежелательным в России

Юрист Капошко: IELTS может привести к финансированию нежелательной организации

Оплата международного экзамена по английскому языку IELTS, который проводит признанная нежелательной организация British Council, может грозить ответственностью за финансирование нежелательно организации, считает бизнес-юрист, экс-советник юстиции органов прокуратуры Екатерина Капошко. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Если действительно эта организация включена в список нежелательных и экстремистских, соответственно, оплата экзамена в данном случае может восприниматься, как финансирование нежелательной организации», — заключила Капошко.

Она уточнила, что у тех, кто оплачивал экзамен до того, как British Council была признана нежелательной, может не возникнуть проблем.

Экзамен IELTS принадлежит трем организациям: Cambridge ESOL Examinations, British Council (Британский совет) и IDP IELTS Australia.

Ранее Генпрокуратура России признала The British Council нежелательной в России.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, который устанавливает ответственность за участие и финансирование нежелательной организации. Так за участие в такой организациях грозит штраф до 15 тысяч рублей, должностным лицам — до 50 тысяч рублей, а юридическим — до 100 тысяч рублей. За повторное участие в деятельности любой иностранной или международной организации, признанной нежелательной, может быть назначен штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, 360 часов обязательных работ или до четырех лет лишения свободы.

Сбор средств или финансирование деятельности нежелательной организации может грозить лишением свободы на срок до пяти лет.

