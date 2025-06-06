Дмитриев указал на деталь в поведении Маска в скандале с Трампом

Глава РФПИ Дмитриев отметил уверенность Маска в поведении с Трампом

Американский бизнесмен Илон Маск в конфликте с президентом США Дональдом Трампом демонстрирует уверенность. Деталь перепалки между ними отметил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Он указал, что в 2024 году Маск поставил на поддержку Трампа и спасение США все свое состояние, оценивавшееся в 300 миллиардов долларов. Дмитриев подчеркнул, что после скандала акции компании Tesla подешевели на 14 процентов.

«Сто пятьдесят миллиардов долларов исчезли. Тридцать миллиардов долларов потеряны из чистого капитала Маска. Никакой страховки. Никакого страха. Только убежденность», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Маск поддержал идею об объявлении импичмента Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу. До этого миллиардер подверг резкой критике «большой, красивый» законопроект Трампа, назвав его «отвратительной мерзостью».