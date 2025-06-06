Гашек сделал заявление о приезде Овечкина в Россию

Олимпийский чемпион Гашек осудил встречу хоккеиста Овечкина с Матвиенко

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X сделал заявление о приезде капитана и нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в Россию.

Гашек осудил встречу хоккеиста с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Он заявил, что канадские и американские власти могли остановить рекламу РФ, не позволив Овечкину выступать. «НХЛ в итоге превратилась в рекламу действий России», — посчитал чех.

4 июня Овечкин посетил здание Совфеда. Во время визита он подарил Матвиенко игровой свитер с автографом.

С февраля 2022 года Гашек активно продвигает инициативы против спортсменов из России. В частности, он призывал руководителей НХЛ уйти в отставку из-за позиции по российским игрокам, которым не запретили выступать за команды лиги.