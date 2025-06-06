Итальянского судью дисквалифицировали за пожелание футболисту заболеть раком

Итальянского судью Каджари отстранили за пожелание игроку Сале заболеть раком

Итальянского судью Габриэля Каджари дисквалифицировали за пожелание футболисту «Про Сесто» Алессандро Сале заболеть раком. Об этот сообщает Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время матча Серии D между «Миланом» и «Про Сесто». Игрок по ходу встречи попросил тренера о замене, потому что арбитр его оскорблял и, в частности, желал ему заболеть раком.

Суд Итальянской федерации футбола провел слушания 5 июня 2025-го. В результате было принято решение отстранить Каджари на два года.

Ранее Международный союз конькобежцев пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Его наказали за попытку повлиять на результаты соревнований.