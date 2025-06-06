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10:33, 6 июня 2025Спорт

Итальянского судью дисквалифицировали за пожелание футболисту заболеть раком

Итальянского судью Каджари отстранили за пожелание игроку Сале заболеть раком
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dziurek / Shutterstock / Fotodom

Итальянского судью Габриэля Каджари дисквалифицировали за пожелание футболисту «Про Сесто» Алессандро Сале заболеть раком. Об этот сообщает Gazzetta dello Sport.

Инцидент произошел 24 ноября 2024 года во время матча Серии D между «Миланом» и «Про Сесто». Игрок по ходу встречи попросил тренера о замене, потому что арбитр его оскорблял и, в частности, желал ему заболеть раком.

Суд Итальянской федерации футбола провел слушания 5 июня 2025-го. В результате было принято решение отстранить Каджари на два года.

Ранее Международный союз конькобежцев пожизненно отстранил украинского судью Юрия Балкова за мошенничество. Его наказали за попытку повлиять на результаты соревнований.

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