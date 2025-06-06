Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:31, 6 июня 2025Наука и техника

НАСА пообещало выполнить цели Трампа

НАСА пообещало продолжать сотрудничать с партнерами ради целей Трампа
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Reuters

НАСА будет продолжать сотрудничать с партнерами ради достижения целей, обозначенных президентом США Дональдом Трампом, заявила начальник пресс-службы агентства Бетани Стивенс на своей странице в X. Ее слова передает РИА Новости.

«НАСА продолжит реализовывать видение президента относительно будущего космоса. Мы продолжим работать с нашими партнерами в отрасли, чтобы обеспечить выполнение целей президента в космосе», — написала представитель американского космического агентства.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024

Ранее генеральный директор компании SpaceX Илон Маск пообещал не выводить корабли Dragon из эксплуатации.

Заявление бизнесмена появилось после того, как он пригрозил начать вывод из эксплуатации кораблей Dragon, используемых США для доставки людей и грузов на Международную космическую станцию.

Свои посты в X глава SpaceX опубликовал после слов Трампа о том, что самым простым способом экономии денег американских налогоплательщиков стало бы прекращение субсидирования компаний Маска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны России отчитались о массированном ударе по Украине в ответ на теракты

    Определен ускоряющий накопление жира компонент пищи

    Военблогер рассказал о перспективах ВС России на гуляйпольском направлении

    Россияне захотели работать под руководством ИИ

    Продажи одного вида машин в России рухнули

    Первый пингвиненок-крымчанин попал на видео в российском парке

    Трампа и Маска уличили в срежиссированности конфликта

    В Госдуме высказались о новой тактике ВС России не штурмовать крупные города

    Канцлер Германии прокомментировал возможный выход США из НАТО

    Россиянка с ребенком-инвалидом оказалась в кишащем клопами спецкупе поезда в Крым

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости