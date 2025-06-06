Одна страна Европы стала высаживать россиян из поездов на пути в Калининград

Литва стала высаживать россиян с пятилетними паспортами по пути в Калининград

Литва стала высаживать россиян с пятилетними заграничными паспортами из поездов в Калининград. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК).

Фиксируются случаи, когда пограничники этой страны Европы снимают россиян с небиометрическими документами с рейсов по пути в Калининградскую область.

В связи с этим пассажирам рекомендовали покупать билеты не позднее чем за 28 часов до отправления поезда. При этом обязательно нужно оформить упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД), даже при наличии шенгена. Кроме того, нужно заполнить анкету на сайте консульских учреждений Литвы.

«Если до отправления остается менее 28 часов, оформление УПД-ЖД становится невозможным. Без данного документа пассажиру с небиометрическим заграничным паспортом (независимо от наличия шенгенской визы) может быть отказано в пересечении границы сотрудниками пограничной службы Литвы», — предупредили в ФПК.

Ранее Литва отказалась признавать небиометрические паспорта россиян. Теперь обладателей таких документов не смогут принимать на территории страны. Такое же решение приняла Франция.