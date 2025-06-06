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11:24, 6 июня 2025Наука и техника

Подсчитана частота перехвата авиабомб ВСУ российскими С-300

ТАСС: Каждый день комплекс С-300 перехватывает до четырех авиабомб ВСУ
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Каждый день российский комплекс противовоздушной обороны (ПВО) С-300 перехватывает до четырех авиабомб Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом подсчете со ссылкой на начальника штаба дивизиона С-300 группировки войск «Север» с позывным Гранит сообщает ТАСС.

«Атаки противника частые. Если мы говорим об авиации противника, то порядка трех — четырех раз в сутки они атакуют. То есть авиация ВСУ поднимается и запускает со своих рубежей авиабомбы по нашей территории», — заметил офицер.

По его словам, идет работа С-300 как по самим авиабомбам, так и по самолетам, которые их запускают.

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Ранее агентство со ссылкой на конструктора Александра Родикова сообщило, что в Челябинске создали прототип автоматической системы ПВО против дронов.

Также в июне военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал газете «Известия», что Украина планирует создать ударные ракеты дальностью 2500 километров.

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