Политолог заметил в поведении Мерца в Вашингтоне желание понравиться Трампу

Политолог Рар: Мерц хотел склонить Трампа на сторону ЕС в вопросе Украины

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться президенту США Дональду Трампу и склонить его на сторону руководства ЕС в вопросе Украины. Об этом заявил политолог Александр Рар в беседе с газетой «Взгляд».

«Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», — сказал эксперт.

Также политолог считает, что на встрече с Трампом Мерц пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». При этом Рар выразил мнение, что наполовину Мерцу эта задача удалась — Трамп «ему не подыгрывал, но и не ругал». Мерц же при этом делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США.

Ранее Александр Рар выражал мнение, что глава Белого дома не поддастся давлению Мерца и «никогда не будет плясать под дудку европейцев».

Также сообщалось, что канцлер Германии во время встречи с Дональдом Трампом говорил всего 3 минуты и 50 секунд, в то время как американский лидер выступал 36 минут.