Президент Узбекистана наградил футбольную сборную за выход на чемпионат мира

Президент Узбекистана Мирзиеев наградил футболистов сборной за выход на ЧМ-2026

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев наградил национальную сборную по футболу за выход на чемпионат мира-2026. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Футболистам и главному тренеру команды было присвоено почетное звание «Гордость Узбекистана». Первый заместитель президента Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов был награжден орденом «За бескорыстную службу», а члены тренерского штаба получили ордена Дружбы.

Накануне сборная Узбекистана впервые в истории вышла в финальную часть ЧМ по футболу. Команда занимает 57-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Число участников турнира было увеличено с 32 до 48 команд.