Россия нарастила поставки одного вида продукции в США до максимума

РИА Новости: Доходы РФ от экспорта удобрений в США достигли 222,6 млн долларов

По итогам апреля 2025 года Россия нарастила поставки удобрений в США до максимума с февраля 2023-го в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни.

За второй месяц весны суммарные доходы российских агроэкспортеров от экспорта удобрений в США достигли отметки в 222,6 миллиона долларов. В сравнении с мартовским показателем прибыль увеличилась на 1,5 процента, а в годовом выражении — на треть.

В последний раз отечественные экспортеры получали больше денег за импорт удобрений от американских покупателей в феврале 2023 года. Тогда их совокупные доходы достигли уровня в 238,7 миллиона долларов. Наиболее востребованным видом продукции в апреле 2025-го оказались азотные удобрения (163,2 миллиона), на втором месте — калийные (52,2 миллиона). В то же время поставки российских фосфорных удобрений за отчетный период прекратились, следует из данных Таможенной службы США.

В результате Россия в апреле заняла вторую строчку в рейтинге крупнейших поставщиков удобрений на американский рынок. По доходам от экспорта ее опередила только Канада, заработавшая на поставках этой продукции в США в общей сложности 337,8 миллиона долларов (плюс 4 процента). Тройку лидеров замкнул Катар с результатом в 74,2 миллиона (плюс 7,4 процента).

Одним из главных результатов переговоров между Москвой и Вашингтоном в Эр-Рияде стало то, что Россия сможет возобновить поставки удобрений на мировые рынки. В Белом доме по итоге консультаций заявили, что будут помогать РФ обеспечить экспорт этого вида агропродукции. При этом требование российских дипломатов снять санкции санкции с Россельхозбанка и переподключить его к системе SWIFT осталось пока без ответа. Это же касается и других финансовых организаций, которые связаны с экспортом удобрений. Президент США Дональд Трамп ограничился заявлением, что американские власти «изучают» эти условия Кремля.

В результате санкционное давление на экспорт российских удобрений за последнее время только усилилось, но уже со стороны Евросоюза (ЕС). Во второй половине мая Европарламент большинством голосов депутатов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт этого вида продукции из РФ. Ожидается, что с июля тарифы повысятся до 40-45 евро за тонну, а к 2035 году ставки поднимутся до 100 процентов от таможенной стоимости. На этом решение ЕК настояла, несмотря на предостережения представителей отраслевых профсоюзов, которые ранее предупреждали о риске роста цен на удобрения в регионе.