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13:34, 6 июня 2025Спорт

Российский тренер рассказал о планах работать в НХЛ

Тренер СКА Ларионов рассказал, что планировал работать в НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал, что планировал работать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает ТАСС.

«Приходя в "Торпедо", у меня была одна мысль: сделать команду, которая привлечет общественность. У меня никогда не было красной дорожки к успеху, а также лифта. Всегда были ступеньки, по которым ты должен подниматься наверх с командой», — заявил Ларионов, добавив, что его следующим шагом должна была стать работа в НХЛ.

О назначении в СКА Ларионова, который ранее возглавлял нижегородское «Торпедо», стало известно 2 июня. В Санкт-Петербурге заявили, что новый главный тренер приступит к работе с командой в ближайшее время.

Ларионов сменил на посту главного тренера СКА Романа Ротенберга. Тот был отправлен в отставку из-за низких спортивных результатов команды.

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