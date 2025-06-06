Сборная России назвала стартовый состав на матч с Нигерией, Сафонов — капитан

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов стал капитаном сборной России в товарищеском матче против национальной команды Нигерии. Состав назван в Telegram-канале россиян.

Также в стартовом составе появятся защитники Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Данил Круговой, полузащитники Алексей Батраков, Данил Глебов, Антон Миранчук и нападающие Максим Глушенков, Андрей Мостовой и Николай Комличенко.

Матч между Россией и Нигерией пройдет в московских «Лужниках» и начнется в 20:00 по московскому времени. Через четыре дня российские игроки проведут матч против Белоруссии в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.