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00:51, 6 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян рассказала о современной политической культуре США

Симоньян назвала современную политическую культуру США переломной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Современная политическая культура США войдет в историю как переломная. Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно», — отметила она.

Между американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском и президентом Штатов Дональдом Трампом произошла перепалка. В частности, глава Белого дома публично заявил, что бизнесмен сошел с ума после его решения относительно мандата на электромобили. В ответ миллиардер написал: «Такая очевидная ложь. Так грустно».

Как считает Трамп, если США отрежет проекты Илона Маска от государственного финансирования и расторгнет с ним контракты, это позволит стране сэкономить миллиарды долларов.

В то же время Илон Маск поддержал идею об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу и передаче власти вице-президенту Джей-Ди Вэнсу.

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