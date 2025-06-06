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21:18, 6 июня 2025Из жизни

Трех предвещающих катаклизмы редких рыб выбросило на берег в соседних странах

В Австралии на берег выбросило трех предвещающих катаклизмы сельдяных королей
Никита Савин
Никита Савин
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Dotted Yeti / Shutterstock / Fotodom

В Австралии и Новой Зеландии за неделю на берег выбросило трех сельдяных королей, — редких глубоководных рыб, появление которых, как считается, предвещает катаклизмы. Об этом пишет The Guardian.

Первую рыбу обнаружила в понедельник, 2 июня, жительница острова Тасмания Сибил Робертсон, когда гуляла с собакой на пляже Оушен-Бич. Она сообщила о находке властям, после чего сельдяного короля передали ученым для исследования.

Позже еще одну рыбу того же вида нашли у деревни Арамоана на Южном острове в Новой Зеландии. В четверг, 5 июня, сельдяного короля обнаружили на пляже около города Крайстчерч к северу от Арамоаны. Оба экземпляра были без голов. Ученые заявили, что появления сразу трех сельдяных королей в соседних странах никак не связаны между собой.

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Куратор коллекции рыб Национального музея Те-Папа-Тонгарева Эндрю Стюарт заявил, что за все время наблюдений у берегов Новой Зеландии замечали не более 20 сельдяных королей. Он выразил сожаление, что обе рыбы оказались без голов, так как именно их головы представляют наибольший интерес для ихтиологов. В противном случае «у вас есть просто восемь метров сельдяного короля, каждый из которых похож на другой», сказал Стюарт.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни сельдяные короли проводят на глубине более 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. В результате эта рыба заработала репутацию предвестника катаклизмов. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее жители Мексики обнаружили у берега живого сельдяного короля. Редчайшую рыбу удалось снять на видео сотрудникам туристической компании.

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