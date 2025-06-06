В сборной России удивились словам украинского гимнаста

Тренер сборной России Родионенко заявила, что украинец Верняев перевернулся

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко отреагировала на заявление украинского атлета Олега Верняева о российских спортсменах. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Как он перевернулся! А ведь такое нес раньше…» — удивилась Родионенко словам Верняева о том, что Украина не должна бойкотировать соревнования в случае допуска российских спортсменов. По ее мнению, украинец иначе взглянул на ситуацию.

Ранее Верняев рассказал, что некоторые соотечественники ждут возвращения российских спортсменов на международные турниры. Спортсмен заявил, что в украинской команде есть люди, которые обнимаются с россиянами.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила россиян на международные соревнования в нейтральном статусе с 1 января 2024 года, однако отечественные спортсмены отказались от участия из-за необоснованных отказов в допуске.