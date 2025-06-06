Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:02, 6 июня 2025Наука и техника

В Ставропольском крае подготовили партию дронов с повышенной грузоподъемностью

МО: Для участников СВО подготовили FPV-дроны с повышенной грузоподъемностью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Южного военного округа

Волонтеры и конструкторы из Кочубеевского района Ставропольского края подготовили новую партию FPV-дронов с повышенной грузоподъемностью для участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Отмечается, что благодаря усиленной раме квадрокоптеры могут нести груз весом до четырех килограммов, а дальность полета составляет 28 километров. Часть деталей для дронов изготавливают на 3D-принтерах.

«Перед отгрузкой FPV-дроны проходят этапы установки необходимого программного обеспечения и проверки всех систем. После завершения изготовления, партии направляются в подразделения Южного военного округа (ЮВО) в зону проведения СВО для боевого применения», — говорится в сообщении.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Ранее в июне стало известно, что десантники группировки войск «Днепр» Вооруженных сил России в зоне СВО начали применять многоцелевые FPV-дроны «Заноза», способные доставлять боеприпасы, провиант или наносить удары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он сошел с ума!» Маск и Трамп публично поссорились. Миллиардер заявил, что президент фигурирует в деле о педофилии

    Канье Уэст призвал Трампа и Маска помириться

    Маск сделал репост видео с Трампом на вечеринке Эпштейна

    В Ставропольском крае подготовили партию дронов с повышенной грузоподъемностью

    Учительницу арестовали за секс с 15-летним

    Врач предупредила о последствиях позднего начала половой жизни

    Оборонные предприятия Франции забили тревогу из-за перевооружения страны в кредит

    В Раде заявили о постигшем Трампа проклятии Зеленского

    Порошенко заявил об исчерпании полученной при Байдене военной помощи

    Число отравившихся в следовавшем в Анапу поезде детей выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости