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19:22, 6 июня 2025Бывший СССР

В зоне СВО уничтожен польский наемник из «Азова»

В зоне СВО уничтожили польского наемника Горжелака, служившего в «Азове»
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска уничтожили польского наемника Кшиштофа Горжелака, примкнувшего в военным батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный в Telegram.

По его словам, Горжелак приехал на Украину пару лет назад в качестве журналиста, но спустя время примкнул к боевикам «Азова». Согласно информации военкора, наемник успел дослужиться до командира зенитно-ракетного взвода. Поддубный добавил, что с начала конфликта на Украине Польша стала самым большим поставщиком наемников для украинских вооруженных формирований.

Ранее командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье рассказал, что представители спецслужб Запада воюют в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) под видом наемников.

До этого на Украине сообщили о гибели наемника ВСУ из Новой Зеландии. «Я узнал, что Шан Ле-Кернс, по всей видимости, погиб (...). Я выражаю искренние соболезнования семье Шана и его друзьям», — написал посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко в социальной сети X.

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