Во Франции отреагировали на замену хоккейной сборной России на Олимпиаде-2026

Тренер хоккеистов Франции Трей о замене России на ОИ: Не контролирую этот вопрос

Главный тренер сборной Франции по хоккею Йорик Трей отреагировал на то, что его команда заменит сборную России на Олимпийских играх-2026. Его слова приводит Odds.ru.

«Как отношусь к тому, что сборная Франции заменит сборную России на Олимпиаде? Я не могу это комментировать», — заявил Трей, добавив, что не контролирует этот вопрос.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в ОИ-2026. В федерации рассказали, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.