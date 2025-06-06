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22:57, 6 июня 2025Спорт

Ягудин высказался об отборе российских фигуристов на Олимпийские игры

Ягудин: У Гуменника и Петросян не будет проблем в олимпийской квалификации
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Аделия Петросян

Аделия Петросян. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российские фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян должны без проблем пройти отбор на Олимпийские игры. Об этом заявил олимпийский чемпион Алексей Ягудин, передает РИА Новости.

Спортсмен подчеркнул, что по олимпийской квалификации ни у Петросян, ни у Гуменника никаких проблем не возникнет.

«А дальше будем смотреть», — отметил он.

По словам Ягудина, Гуменник может бороться за тройку на Олимпиаде.

«И надо бороться, конечно, а иначе зачем это все? Просто в шестерочку попасть? Я думаю, надо биться за самые высокие награды, а там уже как получится», — уточнил фигурист.

Большинство российских спортсменов отстранено от международных турниров и пропустит Олимпиаду-2026. К квалификации на Игры с рядом ограничений были допущены некоторые фигуристы, шорт-трекисты и конькобежцы. Первым отобравшимся на турнир россиянином стал ски-альпинист Никита Филиппов.

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