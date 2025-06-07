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17:37, 7 июня 2025Спорт

Футболиста «Динамо» допросили в Эстонии после его слов о России

Футболиста «Динамо» Эли Дасу допросили после его комплиментов в адрес России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Darko Vojinovic / Reuters

Эстонская полиция допросила защитника сборной Израиля и московского «Динамо» Эли Дасу после его комплиментарных слов в адрес России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов пришли в отель израильской команды, чтобы допросить Дасу. Отмечается, что футболиста могут задержать в Эстонии, чтобы еще раз допросить.

Ранее Даса рассказал об отношении к русским. Он назвал россиян прекрасным народом и восхитился тем, что в такой большой стране собрано множество вер и культур.

Даса пополнил состав «Динамо» в сентябре 2022-го. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

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