Сборная России пропустила первый гол с октября 2023 года

Сборная России по футболу пропустила первый гол с октября 2023 года

Сборная России пропустила пропустила первый гол с октября 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда сыграла вничью с Нигерией в товарищеской встрече со счетом 1:1. На 27-й минуте россияне повели в счете благодаря автоголу защитника Семи Аджайи. На 71-й минуте счет сравнял форвард Толу Арокодаре. Последний раз до этого сборная России пропустила мяч в матче с Кенией 16 октября 2023 года.

Через четыре дня российские игроки проведут матч против Белоруссии в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

