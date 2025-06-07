Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Мирра Андреева
0:2
Завершен
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
Зенит
84:89
Завершен
ЦСКА
Единая лига ВТБ|Финал
Янник Синнер
3:0
Завершен
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
Эдмонтон Ойлерз
Сегодня
03:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|Финал. 2-й матч
00:32, 7 июня 2025Спорт

Сборная России пропустила первый гол с октября 2023 года

Сборная России по футболу пропустила первый гол с октября 2023 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России пропустила пропустила первый гол с октября 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда сыграла вничью с Нигерией в товарищеской встрече со счетом 1:1. На 27-й минуте россияне повели в счете благодаря автоголу защитника Семи Аджайи. На 71-й минуте счет сравнял форвард Толу Арокодаре. Последний раз до этого сборная России пропустила мяч в матче с Кенией 16 октября 2023 года.

Через четыре дня российские игроки проведут матч против Белоруссии в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Силы ПВО уничтожили летевший на Московский регион дрон

    Трамп рассказал о последствиях украинских ударов по России

    С украинцев начали требовать взятки за выдачу тел погибших военных ВСУ

    В России заявили о смелости Трампа и Маска

    На Украине испугались планов США вытеснить Украину из мировой повестки

    Временные ограничения в двух московских аэропортах сняли

    Экс-кандидат на пост главы НАСА призвал Трампа и Маска помириться

    Местные жители рассказали о трех «глухих взрывах» в подмосковном Барыбино

    Сборная России пропустила первый гол с октября 2023 года

    В МИД России заявили о желании Мерца вернуть США на путь эскалации по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости