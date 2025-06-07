Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Арина Соболенко
Сегодня
16:00 (Мск)
Кори Гауфф
Ролан Гаррос (ж)
Андорра
Сегодня
19:00 (Мск)
Англия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 3-й тур
Финляндия
Сегодня
21:45 (Мск)
Нидерланды
ЧМ-2026 — Европа|Группа G. 3-й тур
Албания
Сегодня
21:45 (Мск)
Сербия
ЧМ-2026 — Европа|Группа K. 3-й тур
Австрия
Сегодня
21:45 (Мск)
Румыния
ЧМ-2026 — Европа|Группа H. 3-й тур
11:02, 7 июня 2025Спорт

Тренер «Акрона» сравнил Дзюбу с музыкальным инструментом

Тренер «Акрона» Заур Тедеев сравнил Артема Дзюбу со скрипкой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев назвал музыкальный инструмент, с которым можно сравнить форварда команды Артема Дзюбу. Об этом сообщает Sports.ru.

По мнению специалиста, это скрипка. «Когда скрипка выдает звук, она вызывает эмоцию у других инструментов, поэтому скрипка — первая. Так и Дзюба: его слова вызывают чувства у других футболистов», — заявил Тедеев.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном возвращении Дзюбы в национальную команду. По словам специалиста, прошлый вызов игрока был разовой акцией.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал семь голевых передач.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл детали операции по атаке на российские аэродромы

    Самолет с неисправным двигателем приземлился в Шереметьево

    ВСУ атаковали дронами своих же военных

    Осужденного на семь лет бывшего замглавы Генштаба России этапировали в колонию

    Сильнейший ливень с градом накрыл Подмосковье

    В России легализуют гостевые дома

    Мерцу напомнили о надписях на стенах Рейхстага

    Звезда реалити-шоу расплакался в прямом эфире

    Сотни российских школьников остались без выпускных альбомов из-за обмана фотографа

    Российский школьник пытался пустить поезд под откос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости