Тренер «Акрона» сравнил Дзюбу с музыкальным инструментом

Тренер «Акрона» Заур Тедеев сравнил Артема Дзюбу со скрипкой

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев назвал музыкальный инструмент, с которым можно сравнить форварда команды Артема Дзюбу. Об этом сообщает Sports.ru.

По мнению специалиста, это скрипка. «Когда скрипка выдает звук, она вызывает эмоцию у других инструментов, поэтому скрипка — первая. Так и Дзюба: его слова вызывают чувства у других футболистов», — заявил Тедеев.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном возвращении Дзюбы в национальную команду. По словам специалиста, прошлый вызов игрока был разовой акцией.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Форвард провел за команду 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и сделал семь голевых передач.