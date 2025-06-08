Теневой глава Британского МИД: Новое посольство КНР превратится в шпионскую базу

Британские консерваторы испугались и выступили против открытия нового здания посольства Китайской Народной Республики (КНР) в Лондоне. Об этом в интервью Sky News сообщил теневой глава МИД Великобритании Крис Филп.

По его словам, посольство КНР может превратиться в «шпионскую базу» из-за близости к важным коммуникационным узлам. «Оно расположено рядом с центрами обработки данных и кабелями, соединяющими финансовые районы», — заявил Филп.

Китай приобрел здание бывшего Королевского монетного двора шесть лет назад, но до сих пор не получил разрешения на его использование. Власти района Тауэр-Хамлетс уже дважды отказывали в строительстве, ссылаясь на соображения безопасности. США также предостерегали Лондон от одобрения этого проекта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления премьер-министра Кира Стармера о переходе Британии в «режим готовности к войне». По ее словам, Лондон делает это не потому, что кто-то на них хочет напасть, а потому, что британцы сами активно занимаются эскалацией в Европе.