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15:41, 8 июня 2025Мир

Британские консерваторы испугались шпионской базы в новом посольстве КНР

Теневой глава Британского МИД: Новое посольство КНР превратится в шпионскую базу
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Kin Cheung / AP

Британские консерваторы испугались и выступили против открытия нового здания посольства Китайской Народной Республики (КНР) в Лондоне. Об этом в интервью Sky News сообщил теневой глава МИД Великобритании Крис Филп.

По его словам, посольство КНР может превратиться в «шпионскую базу» из-за близости к важным коммуникационным узлам. «Оно расположено рядом с центрами обработки данных и кабелями, соединяющими финансовые районы», — заявил Филп.

Китай приобрел здание бывшего Королевского монетного двора шесть лет назад, но до сих пор не получил разрешения на его использование. Власти района Тауэр-Хамлетс уже дважды отказывали в строительстве, ссылаясь на соображения безопасности. США также предостерегали Лондон от одобрения этого проекта.

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