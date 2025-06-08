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10:47, 8 июня 2025Спорт

Чемпион UFC встал на колено перед Трампом

Грузинский боец Двалишвили встал на колено перед Трампом после победы в UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили встал на колено перед президентом США Дональдом Трампом на турнире UFC 316, который прошел в Ньюарке. Этот момент попал в трансляцию, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 8 июня Двалишвили защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, досрочно победив американца Шона О'Мэлли. Грузинский спортсмен успешно применил удушающий прием в третьем раунде.

После победы Двалишвили перелез через октагон, чтобы поприветствовать Трампа. Он преклонил перед ним колено и пожал руку, коротко пообщавшись.

На счету 34-летнего Двалишвили теперь 20 побед и четыре поражения в ММА. Он защитил титул во второй раз.

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