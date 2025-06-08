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09:33, 8 июня 2025Спорт

Двалишвили во второй раз защитил чемпионский титул UFC

Двалишвили досрочно победил О'Мэлли и во второй раз защитил титул UFC
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Vincent Carchietta / Reuters

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили защитил пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В титульном поединке Двалишвили досрочно победил американца Шона О'Мэлли. Грузина успешно применил удушающий прием в третьем раунде.

Первый поединок между бойцами прошел в сентябре 2024-го. Тогда Двалишвили оказался сильнее О'Мэлли единогласным решением судей и отобрал у соперника чемпионский титул. Позднее он защитил его, победив россиянина Умара Нурмагомедова и нанеся ему первое поражение в карьере.

На счету Двалишвили теперь 20 побед и четыре поражения в ММА. О'Мэлли потерпел третье поражение при 18 победах.

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