Футболист заявил об отказе российского клуба от его услуг из-за национальности

Эстонский футболист Айнсалу: В России от меня отказались из-за национальности

Эстонский футболист Михкель Айнсалу рассказал, что в России от его кандидатуры отказались из-за национальности. Его слова приводит Delfi.

Спортсмен заявил, что в 2021 году был близок к подписанию контракта с клубом Российской премьер-лиги (РПЛ). «Президент этого клуба отреагировал так: "Черт, эстонец, эстонский паспорт — без шансов. Таких ребят мы сюда не берем"», — поделился подробностями он, добавив, что ему предлагали хороший контракт.

В данный момент Айнсалу выступает за эстонский клуб «Левадия». В его активе 22 матча за сборную Эстонии. Спортсмен также играл на Украине, в Дании и Нидерландах.

Ранее Айнсалу рассказал, что мать запретила ему играть за украинские клубы. Полузащитник заявил, что получил предложение от клуба из Харькова, однако в семье эту новость восприняли негативно.