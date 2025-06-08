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17:42, 8 июня 2025Интернет и СМИ

Известный телеведущий высмеял заявившего о готовности к войне премьера Британии

Телеведущий Кларксон: Премьер Британии Стармер не понимает, о чем говорит
Евгения Наумова
Евгения Наумова
Джереми Кларксон

Джереми Кларксон. Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Бывший ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон высмеял премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявившего о готовности страны к войне из-за якобы угрозы со стороны России. Материал, в котором он раскритиковал политика, был опубликован на сайте издания The Sun.

«Кир Стармер (...), возможно, наименее воинственный лидер из всех, которых когда-либо видел мир. Он похож на стебель сельдерея в потрепанном костюме», — выразил мнение Кларксон.

Премьер Британии не понимает, о чем говорит, уверен известный телеведущий. «Он просто издает звуки, чтобы выглядеть крутым. Но он не такой», — высказался он о Стармере.

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По словам Кларксона, мысль о том, что политик будет на посту главы правительства еще четыре года, пугает его больше, чем президент России Владимир Путин.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз оценил шансы Великобритании победить Россию. Он заявил, что гипотетический конфликт закончится разгромом Лондона в течение суток.

В начале июня Стармер объявил о переходе Великобритании в режим готовности к войне из-за якобы угрозы со стороны России. Он рассказал, что правительство намерено модернизировать оборонный сектор, а также развивать оборонные технологии в «темпе, соответствующем военному времени».

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