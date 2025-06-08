Названа новая цель Макрона после провала угроз в адрес России

Sohu: Макрон после провала с угрозами в адрес России переключился на Китай

Несмотря на регулярные ультиматумы и санкционные угрозы в адрес России, французский президент Эммануэль Макрон не достиг целей и решил поменять стратегию. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«Макрон, не сумев добиться желаемого результата в оказании давления на Россию, изменил тактику и теперь адресует угрозы Китаю», — говорится в публикации.

Как утверждается в статье, лидер Франции недавно обратился к КНР с требованием повлиять на взаимодействие между Россией и Северной Кореей. По словам Макрона, это необходимо, чтобы предотвратить потенциальное появление войск КНДР в Европе.

В качестве инструмента давления французский президент высказался о возможном расширении Североатлантического альянса в Азии. «Что подразумевает Макрон? Если Китай не остановит Северную Корею, мы придем к вам на порог, чтобы устроить неприятности. Очевидно, что это была неприкрытая угроза Китаю», — отмечают авторы материала.

При этом обозреватели китайского издания считают, что расчет Макрона на то, что угроза присутствия НАТО заставит Пекин поддержать позицию Европы, ошибочен, и может негативно повлиять на отношения Франции и Китая.

Ранее Макрон призвал Бразилию и Китай надавить на Россию в вопросе украинского урегулирования. По словам французского лидера, он уже обратился к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы Пекин предпринял дипломатические усилия для оказания давления на Москву.