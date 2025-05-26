«Позволили себе немного подурачиться». Макрон публично получил по лицу от жены и попал на видео

BFM RMС: Елисейский дворец подтвердил, что Макрон получил по губам от жены

Президент Франции Эммануэль Макрон получил по лицу от своей жены Брижит во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам. Инцидент даже попал на видео.

На появившихся в сети кадрах заметно, как открывается дверь президентского самолета и появляется Макрон. Он поворачивается в сторону, в этот момент первая леди Франции обеими руками бьет французского лидера по лицу. Затем супруги спускаются по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала этот жест, взявшись вместо этого за поручень пассажирского трапа.

Швейцарская газета Blick написала, что изначально Елисейский дворец отрицал эту информацию, однако потом СМИ по всему миру опубликовали видеозапись инцидента. После этого представители близкого окружения президентской четы рассказали, что это был момент «незначительной ссоры» между супругами перед началом поездки по Юго-Восточной Азии, а пощечина была «лишь дурачеством, над которым они оба посмеялись».

«Это был момент, когда президент с супругой позволили себе немного подурачиться перед началом турне», — заявил источник, приближенный к президенту Франции.

Политолог заявил, что пощечина жены Макрона может сыграть в пользу президента

Пощечина, полученная Макроном от жены, скорее сыграет ему на пользу из-за сплетен о Брижит. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков.

«Широко известны сплетни о том, что жена у него совсем не жена и так далее. Если в данном случае показать рядовые семейные ситуации, которые возникают в большинстве семей, причем не только французских, то это может, наоборот, сыграть в пользу. Это может показать, что у них все как у всех», — оценил Коньков.

Политолог также выразил мнение, что данная ситуация не скажется негативно на том состоянии, в котором сейчас находится Макрон.

В 2021 году жену Макрона заподозрили в смене пола

В 2021 году сообщалось, что сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) и начали активно публиковать посты на эту тему в социальных сетях. Публикации распространялись на протяжении недели. В частности, авторы слухов утверждают, что Брижит Макрон родилась под мужским именем Жан-Мишель Тронье. Отмечается, что Тронье — это девичья фамилия жены президента.

Фото: Nahm Nguyen / Pool / Reuters

В связи с этой ситуацией президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит обратились с жалобой в прокуратуру Парижа на фотографа Тибо Далифара. Главу государства возмутила выставленная на экспозиции его фотография на отдыхе, во время катания на аквабайке. Снимок был размещен в галерее возле Елисейского дворца и находился там около двух недель. Прокуратура начала разбирательство. Папарацци может грозить уголовное дело о вмешательстве в частную жизнь.

Помимо фотографий действующего президента, на экспозиции были выставлены кадры с предыдущими французскими лидерами. В том числе, фото Николя Саркози и его жены Карлы Бруни во время катания на велосипедах, а также находившегося с голым торсом на пляже Жака Ширака.

Американская журналистка пообещала доказать трансгендерность жены Макрона

В январе 2025 года американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала доказать трансгендерность (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) супруги президента Франции. Оуэнс утверждает, что якобы собрала доказательства того, что Брижит Макрон никогда не существовало, и обещала опубликовать материалы.

В начале февраля Оуэнс действительно опубликовала первую часть расследования о смене пола Брижит Макрон. По словам журналистки, «женой» Макрона на самом деле является Жан-Мишель Тронье, родной брат Брижит, присвоивший себе ее личность. Сама Брижит, по мнению Оуэнс, пропала без вести в 1961 году. Автор расследования отметила, что у Брижит нет ни одной совместной фотографии с братом. Оуэнс также пожаловалась, что Елисейский дворец якобы угрожал ей из-за расследования.

Позже стало известно, что другая журналистка Наташа Рей, назвавшая жену Макрона мужчиной, попросила политическое убежище в России. Она также заявляла о намерении подать в суд на первую леди Франции.