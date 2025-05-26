Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:51, 26 мая 2025МирЭксклюзив

Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

Политолог Коньков: Пощечина жены Макрона может сыграть в пользу президента
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Пощечина жены президента Франции Эммануэля Макрона скорее сыграет ему на пользу из-за сплетен о Брижит, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением о влиянии опубликованного в сети видео на политическое положение французского лидера специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Широко известны сплетни о том, что жена у него совсем не жена и так далее. Если в данном случае показать рядовые семейные ситуации, которые возникают в большинстве семей, причем не только французских, то это может, наоборот, сыграть в пользу. Это может показать, что у них все как у всех», — оценил Коньков.

Мне кажется, что это не скажется негативно на том состоянии, в котором сейчас находится Макрон

Александр Коньковдоцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как открывается дверь президентского самолета и появляется французский лидер.

Он поворачивается в сторону, и в этот момент Бриджит дает ему пощечину. После этого пара начала спускаться по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала его, взявшись вместо этого за поручень дорожки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о предложении Киева по новым санкциям против России

    Пользователям одной соцсети подсказали способ заработать

    Иностранная авиакомпания отменила рейсы из российского города

    В России приезжий из Средней Азии поплатился за антимигрантскую символику

    Ячейка исламистов из Нижегородской области выполняла задания польского куратора

    20 украинских беспилотников сбили над российскими регионами

    Сербии не удалось добиться продления газового контракта с Россией на длительный срок

    Литва потребует от Белоруссии компенсацию в миллионы евро

    Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

    Польша передала России ноту протеста из-за демонтажа барельефов военных наград

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости