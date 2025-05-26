Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

Политолог Коньков: Пощечина жены Макрона может сыграть в пользу президента

Пощечина жены президента Франции Эммануэля Макрона скорее сыграет ему на пользу из-за сплетен о Брижит, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением о влиянии опубликованного в сети видео на политическое положение французского лидера специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Широко известны сплетни о том, что жена у него совсем не жена и так далее. Если в данном случае показать рядовые семейные ситуации, которые возникают в большинстве семей, причем не только французских, то это может, наоборот, сыграть в пользу. Это может показать, что у них все как у всех», — оценил Коньков.

Мне кажется, что это не скажется негативно на том состоянии, в котором сейчас находится Макрон Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как открывается дверь президентского самолета и появляется французский лидер.

Он поворачивается в сторону, и в этот момент Бриджит дает ему пощечину. После этого пара начала спускаться по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала его, взявшись вместо этого за поручень дорожки.