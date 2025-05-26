Политические последствия пощечины жены Макрона оценили

Пощечина жены президента Франции Эммануэля Макрона скорее сыграет ему на пользу из-за сплетен о Брижит, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением о влиянии опубликованного в сети видео на политическое положение французского лидера специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Широко известны сплетни о том, что жена у него совсем не жена и так далее. Если в данном случае показать рядовые семейные ситуации, которые возникают в большинстве семей, причем не только французских, то это может, наоборот, сыграть в пользу. Это может показать, что у них все как у всех», — оценил Коньков.
Мне кажется, что это не скажется негативно на том состоянии, в котором сейчас находится Макрон
Ранее во время выхода из самолета по прибытии во Вьетнам президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от своей жены Брижит. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как открывается дверь президентского самолета и появляется французский лидер.
Он поворачивается в сторону, и в этот момент Бриджит дает ему пощечину. После этого пара начала спускаться по лестнице. Макрон по традиции протянул жене руку, но Брижит проигнорировала его, взявшись вместо этого за поручень дорожки.