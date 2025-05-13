«Берлин решил сидеть в танке». Захарова указала на молчание Германии после видео с Мерцем и Макроном, прятавшим белый сверток

Захарова назвала показательным молчание ФРГ после видео с Мерцем и Макроном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова удивилась молчанию властей Германии, которые на данный момент никак не прокомментировали видео с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона, прятавшими подозрительные предметы при виде журналистов.

По ее словам, отсутствие комментариев немецкой стороны говорит само за себя.

Показательней всего в этой ситуации, конечно, молчание Берлина, который решил, видимо, не рисковать и просто сидеть в танке или в бункере, как они любят Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

При этом дипломат отметила, что Елисейский дворец сразу же оправдался за главу Франции, заявив, что на ролике рядом с ним лежит не белый сверток, а салфетка.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Дипломат сыронизировала о ложечке Мерца

Провокационное видео с президентом Франции, канцлером ФРГ и премьер-министром Британии Киром Стармером было сделано в поезде во время поездки в Киев. На попавших в сеть кадрах видно, как французский лидер, увидев журналистов, торопливо начинает убирать маленький белый сверток со стола. Мерц, чуть помедлив, также убирает со стола маленькую ложечку.

После этого в Париже высказались следующим образом: «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик».

Захарова, в свою очередь, сыронизировала и отметила, что ожидает ответ Берлина, который, вероятно, скажет что-то вроде того, что

«каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара, естественно, ради европейского единства».

Говоря о европейском единстве, о котором заявили во Франции, представитель российского МИД задалась вопросом о том, в чем оно заключается. Захарова предположила, что, судя по кадрам из поездки зарубежных лидеров в Киев, — «в фактической легализации наркотиков и абсолютной безнаказанности политических режимов».

В США, в свою очередь, подчеркнули, что все трое героев ролика выглядели виноватыми, из-за чего можно предположить, что им было, что скрывать. Так, по мнению американского аналитика Уилла Шрайвера, предмет, который торопливо прятал Макрон, действительно напоминает пакетик, а не салфетку.

В соцсетях указали на странный вид Зеленского, вышедшего встретить Макрона и Мерца

В соцсетях также начало распространяться видео со дня приезда Макрона, Мерца и Стармера в Киев. Пользователи разглядели нечто странное во внешнем виде украинского лидера Владимира Зеленского — многим показалось, что его брюки были надеты «задом наперед».

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

На серии снимков со дня встречи зарубежных гостей Зеленский вместе с супругой Еленой приветствует их в брюках, молния на которых располагается будто не спереди, как должна, а сзади.

При этом зарубежное издание Daily Mail, обратившее внимание на эту ситуацию, указало, что предположения о брюках задом наперед в итоге не подтвердились.