«Забыли убрать причиндалы». Макрона и Мерца заподозрили в употреблении наркотиков. Что они попытались скрыть от камер?

Мария Захарова обвинила Макрона, Стармера и Мерца в наркомании

В социальных сетях разгорелись споры из-за странного поведения президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на видео из купе поезда во время поездки в Киев. Пользователи и ряд Telegram-каналов обратили внимание, что при виде камер и журналистов французские лидер попытался спрятать подозрительный пакетик с белым веществом, а его немецкий коллега — маленькую «ложечку для кокаина».

На обнародованной в интернете записи можно заметить, что трое сидящих за столом зарубежных лидеров находятся в приподнятом настроении, улыбаются и стараются скрыть вышеуказанные предметы. После публикации соответствующих кадров политиков обвинили в употреблении наркотиков.

Так как на видеозаписи тяжело разглядеть, что на самом деле зажал в руке Макрон, то однозначно утверждать, что это был пакетик с запрещенными веществами, нельзя. Например, украинское издание «Страна» предположило, что, политик мог спрятать скомканную бумажку, а французский портал Freelance Infos написал, что это был носовой платок.

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Захарова высмеяла забывших убрать подозрительные предметы Макрона и Мерца

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Макрона и Мерца, забывших убрать пакетик и ложечку со стола до прихода представителей СМИ, и обвинила их в наркомании. Она отметила, что поведение зарубежных лидеров в купе напомнило ей анекдот.

Толкнув [президента Украины Владимира] Зеленского на очередную адскую интригу по срыву урегулирования и продолжению кровопролития в Европе, как в анекдоте, француз, англичанин и немец сели в поезд и … дунули Мария Захарова представитель МИД России

Дипломат назвала распространившийся в сети ролик невероятным и предположила, что зарубежные лидеры настолько погрузились в процесс, что «забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов». Она также с иронией заметила, что сейчас «судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики».

Захарова вспомнила, как в 2022 году спросила у одного иностранного посла о том, как они могут поставлять оружие неуравновешенному президенту Украины. На это он ответил, что для Евросоюза это нормальное явление, так как многие главы западных стран употребляют наркотики.

В России раскрыли содержимое «секретного пакетика» Макрона

Российский государственный и общественный деятель, политолог Сергей Марков предположил, что могло находиться в «секретном пакетике», который поспешил убрать со стола при виде журналистов президент Франции.

Он заявил, что Макрон хранил в нем лекарство от болезни, которую хочет скрыть от посторонних. По его мнению, те, кто считает французского лидера плохим, думают, что там лежал кокаин.