Захарова сыронизировала о европейском единстве

Захарова назвала легализацию наркотиков признаком европейского единства

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаки «европейского единства». Пост опубликован в ее Telegram-канале.

Дипломат привела цитату Елисейского дворца: «Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что даже простая салфетка выглядит как наркотик».

По словам Захаровой, «осталось заслушать Берлин, который, очевидно, должен рассказать, что каждый уважающий себя канцлер Германии носит в кармане ложечку для сахара». «Естественно, ради европейского единства», — сыронизировала она.

Речь идет о странном поведении лидера Франции Эммануэля Макрона после визита в Киев. При виде камер и репортеров он быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом (возможно, что это была скомканная бумажка). А канцлер ФРГ Фридрих Мерц схватился за «маленькую лопатку».

«А вообще возникает резонный и давно назревший вопрос: в чем это европейское единство? Судя по кадрам из поезда, в фактической легализации наркотиков и абсолютной безнаказанности политических режимов, и в целом в их аморальности и дефективности», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

В Елисейском дворце уже прокомментировали «подозрительный пакетик». Там заверили, что французский президент пытался спрятать от камер журналистов салфетку. Фейковые новости о Макроне распространяют недоброжелатели Франции, заверили там.