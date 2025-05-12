«Простая салфетка выглядит как наркотики». Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» Макрона и заявили о происках врагов

Елисейский дворец: Враги Франции выдают салфетку Макрона за наркотики

Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» президента республики Эммануэля Макрона, который он пытался спрятать от камер журналистов. Это была салфетка, отметили в Елисейском дворце.

Ранее в сети появилось видео из вагона поезда, в котором западные политики ехали в Киев. В ролике запечатлены сидящие за столом канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер. Они находятся в приподнятом настроении и улыбаются, параллельно пряча некоторые предметы со стола.

В «подозрительном пакетике» увидели наркотики и лекарства

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обратил внимание, что при виде камер и репортеров Макрон быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом, а Мерц схватился за «маленькую лопатку». В свою очередь, украинское издание «Страна» предположило, что, возможно, это была всего лишь скомканная бумажка.

Политолог Сергей Марков и вовсе считает, что Макрон пытался спрятать лекарство от болезни, о которой не должны все знать.

При этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отметил, что для европейских политиков абсолютно нормально «вдохновиться» по дороге на встречу по вопросам мира и безопасности. «Это и есть политика нового образца: Без тормозов. Без совести. Без корней», — написал он.

Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение западных политиков фразой «забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».

В Елисейском дворце заявили о происках врагов

«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — отреагировали на обвинения в Елисейском дворце.

В публикации подчеркивается, что подобные «фейковые новости» распространяют недоброжелатели Франции — как за ее пределами, так и внутри страны.

Кроме того, французская газета Libération заявила, что предположения о запрещенных веществах появились из-за нечетких кадров. Однако на высококачественных снимках видно, что президент прячет в карман скомканный бумажный носовой платок, отмечает издание.

Отмечается, что и Мерц пытался убрать не «маленькую ложечку», а палочку для размешивания кофе или зубочистку.