Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» президента республики Эммануэля Макрона, который он пытался спрятать от камер журналистов. Это была салфетка, отметили в Елисейском дворце.
Ранее в сети появилось видео из вагона поезда, в котором западные политики ехали в Киев. В ролике запечатлены сидящие за столом канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский лидер. Они находятся в приподнятом настроении и улыбаются, параллельно пряча некоторые предметы со стола.
В «подозрительном пакетике» увидели наркотики и лекарства
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обратил внимание, что при виде камер и репортеров Макрон быстро убрал со стола подозрительный пакетик с белым веществом, а Мерц схватился за «маленькую лопатку». В свою очередь, украинское издание «Страна» предположило, что, возможно, это была всего лишь скомканная бумажка.
Политолог Сергей Марков и вовсе считает, что Макрон пытался спрятать лекарство от болезни, о которой не должны все знать.
При этом депутат Верховной Рады Артем Дмитрук отметил, что для европейских политиков абсолютно нормально «вдохновиться» по дороге на встречу по вопросам мира и безопасности. «Это и есть политика нового образца: Без тормозов. Без совести. Без корней», — написал он.
Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла поведение западных политиков фразой «забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку) до прихода журналистов».
В Елисейском дворце заявили о происках врагов
«Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что простая салфетка выглядит как наркотики», — отреагировали на обвинения в Елисейском дворце.
В публикации подчеркивается, что подобные «фейковые новости» распространяют недоброжелатели Франции — как за ее пределами, так и внутри страны.
Кроме того, французская газета Libération заявила, что предположения о запрещенных веществах появились из-за нечетких кадров. Однако на высококачественных снимках видно, что президент прячет в карман скомканный бумажный носовой платок, отмечает издание.
Отмечается, что и Мерц пытался убрать не «маленькую ложечку», а палочку для размешивания кофе или зубочистку.