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02:59, 29 апреля 2025Мир

«Часть уравнения зависит от Москвы». Макрон пообещал усилить давление на Россию по вопросу Украины в ближайшие восемь-десять дней

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие восемь-десять дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.

Политик ответил на вопрос журналистов, действительно ли прекращение огня уже близко, тот выразил надежду, что так и есть. Он также сообщил, что «убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня».

Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины

Эммануэль Макронпрезидент Франции

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно будет действовать в дни 80-летия Победы. На Украине выдвинули встречное предложение — объявить перемирие на фронте на 30 дней. В США же призвали к постоянному прекращению огня.

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25 апреля 2025

Правительство Франции заявило о сближении позиций США и ЕС по Украине

Позиции Европейского союза (ЕС) и США по украинскому конфликту сближаются. Такую оценку дала официальный представитель правительства Франции Софи Прима.

США все больше занимают позицию, которая близка к нашей. Президент США Дональд Трамп с определенным нетерпением повышает голос в отношении России

Софи Примаофициальный представитель правительства Франции

Она также заявила о намерении представителей стран ЕС провести в ближайшее время ряд встреч, в ходе которых будет обсуждаться «укрепление единой европейской позиции» по урегулированию конфликта в Украине.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левит отметила, что президент США Дональд Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования конфликта на Украине. По словам чиновницы, Трамп «остается оптимистичным относительно того, что он может достичь сделки, но он реалист в то же время».

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31 марта 2025

Лавров обвинил Францию в провоцировании катастрофы на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров 25 апреля заявил, что Франция сыграла ведущую роль в направлении Украины к катастрофе.

Таким образом он прокомментировал высказывание нового посла Франции в РФ Николя де Ривьера в интервью изданию «Коммерсантъ». В нем глава дипмиссии заявил, что Россия «напала на Украину», объяснил министр.

Ни слова о том, что одну из ведущих ролей в направлении украинского народа, государства по пути к катастрофе сыграла Франция. Именно эта страна в феврале 2014 года была гарантом первых договоренностей об урегулировании

Сергей Лавров глава МИД России

Министр напомнил, что Франция была гарантом Минских договоренностей в феврале 2015 года, которые совместно с Германией «не собиралась выполнять».

Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь выразил мнение, что возможная победа России на Украине создаст максимальную угрозу для союзников по НАТО. Он подчеркнул, что исход конфликта особенно важен, поскольку «речь идет не только о солидарности с Украиной, речь идет о безопасности и мире в Европе».

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