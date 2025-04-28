«Прекращение огня должно быть безусловным». Как Украина и Запад отреагировали на объявленное Путиным перемирие?

Сибига: Украина предлагает РФ объявить перемирие на фронте на 30 дней

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил второе за месяц перемирие в зоне специальной военной операции (СВО). Оно будет действовать в дни 80-летия Победы. Страны Запада удивились подобному шагу российского лидера, а на Украине выдвинули встречное предложение — объявить перемирие на фронте на 30 дней. В США же призвали к постоянному прекращению огня.

Официальный представитель Белого дома Каролин Левит сообщила, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп оптимистично настроен насчет урегулирования конфликта на Украине. По ее словам, американский лидер не теряет надежды, что еще может достичь сделки. «Но он реалист в то же время», — добавила чиновница.

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На Украине призвали к безусловному прекращению огня

Советник главы Офиса президента Украины Дарья Заривная в ответ на объявленное Россией в честь Дня Победы перемирие заявила, что прекращение огня должно быть безусловным. Все остальное она назвала якобы тактическими приемами Путина.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Киев предлагает Москве объявить перемирие на фронте на 30 дней.

Огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней — значит, это реально, а не просто для парада. Украина готова поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня. И это то, что мы постоянно предлагаем, как минимум на 30 дней Андрей Сибига министр иностранных дел Украины

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук поддержал инициативу Путина. Он отметил, что память о победе в Великой Отечественной войне поспособствует объединению двух стран. «Основная задача — искать общее ради достижения мира! Перемирие в День Победы — что может быть сильнее для объединения!» — указал он.

На Западе назвали неожиданным объявленное Путиным перемирие

Американская газета The New York Times (NYT) назвала неожиданным решение Путина объявить перемирие в зоне СВО. Соответствующее намерение российского лидера также удивило французский канал France 24.

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«Президент России Владимир Путин неожиданно объявил о трехдневном прекращении огня на Украине с 8 по 10 мая, когда Россия празднует День Победы над нацистской Германией во Второй мировой войне», — говорится в материале французского СМИ.

Немецкое издание Tageszeitung, в свою очередь, отметило, что Кремль четко обозначил начало и конец режима прекращения огня, и Украине придется соблюдать его.